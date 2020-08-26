Михаил Ведерников: Молодёжь – главный драйвер развития региона

22:37, 26 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников уверен, что молодёжь – главный драйвер развития региона. Об этом он заявил, выступая в режиме видеосвязи на XI Северо-Кавказском молодёжном форуме «Машук».

«Сколько бы мы ни работали над развитием экономики, над решением социальных проблем, если не заниматься воспитанием поколения, которое будет любить свою малую родину, страну, которое будет конкурентоспособным в этом быстроменяющемся мире, то все наработки и достижения могут очень быстро сойти на нет», – подчеркнул Михаил Ведерников. Он отметил, что подобные молодёжные форумы формируют хороший кадровый резерв для органов исполнительной власти и иных структур.

По мнению Михаила Ведерникова, областные власти должны помогать молодёжным активистам всем, чем могут. Основными направлениями глава региона назвал информационное сопровождение проектов, методическую и организационную помощь. К примеру, в Псковской области действует проектный офис «Команда 2018», участники которого стремятся сделать жизнь в регионе лучше.

«Главная задача – дать возможность заниматься любимым делом и поддерживать. Мы видим результат нашей работы», – сказал губернатор и отметил, что члены общественных организаций Псковской области за счёт участия в различных грантовых конкурсах за два года удвоили объём средств, привлечённых на развитие своих проектов.

Михаил Ведерников также отметил, что молодёжь активно помогает региональным властям, в том числе и в период пандемии коронавируса. Она помогала решать бытовые вопросы людям из группы риска, которые находились в самоизоляции, участвовала в работе региональных COVID-центров, а молодые предприниматели перепрофилировали свои предприятия под выпуск средств индивидуальной защиты, пока производство не было организовано в промышленных масштабах, уточнил он.

Глава региона подчеркнул, что в администрации Псковской области работает много молодых людей, поиск кадров идёт в рамках конкурса «Лидер года» и совместного проекта с ПсковГУ. Главными личностными качествами в человеке Михаил Ведерников назвал умение оставаться самим собой и относиться хорошо к людям, главными профессиональными качествами – трудолюбие, умение работать, преодолевая трудности, умение найти в себе силы подняться после ошибки, сделать выводы и двигаться дальше.

Михаил Ведерников также рассказал, что в Псковской области проводится молодёжный форум «Без границ», который открыт для всех желающих. В этом году он так же, как и «Машук», пройдёт в дистанционном режиме.

В социальных сетях, по словам губернатора, он проводит больше времени, чем бы хотел, но это важный инструмент общения с жителями области, которые здесь могут дать оперативную оценку работы областных и муниципальных властей, указать на недостатки, которые в оперативном режиме появится возможность устранить. «Я пользуюсь Instagram, поэтому это самая популярная социальная сеть в администрации», – пошутил Михаил Ведерников.

В завершение губернатор пожелал всем участникам форума в первую очередь здоровья. «Также хочу пожелать не останавливаться на достигнутом, оставаться такими же активными, неравнодушными. Используйте все возможности для саморазвития, обучения, общения друг с другом, для установления дружеских отношений и реализации совместных проектов. У вас всё обязательно получится. Вместе мы будем делать жизнь в нашей стране интереснее и лучше», – заключил Михаил Ведерников.