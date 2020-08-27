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Общество

Великолучанин ограбил спящего в машине жителя Куньинского района

Два года лишения свободы назначил суд великолучанину, который ограбил спящего в машине жителя Куньинского района. Об этом сообщила Псковскому агентству информации прокуратура Куньинского района.

4 июня 2020 года около 6 утра в поселке Кунья Псковской области произошло ограбление, рассказали в ведомстве. Молодой человек вынес из легковой машины вещи водителя, который в это время мирно спал на водительском сиденье. 
Преступник находился рядом с водителем на пассажирском сиденье, когда понял, что за ним никто не наблюдает, а значит, он незаметно может украсть ценности. Он вынес портмоне с деньгами, телефон с зарядкой, связку ключей, повербанк, магнитолу и портативную колонку с заднего сиденья. Но этого показалось недостаточно. Тогда он снял с запястья руки спящего мужчины кварцевые часы, а после проверил багажник. Оттуда он похитил набор ключей.
После преступник скрылся с места совершения преступления.

Таким образом, мужчина совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 
Прокуратура Куньинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Великие Луки, обвиняемого в совершении кражи. Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы, с учетом статьи  73 УК РФ наказание считается условным с испытательным сроком один год и шесть месяцев.

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