В Псковской области к проведению «Диктанта Победы» готова 41 площадка

19:49, 27 августа 2020, ПАИ

В этом году в Псковской области «Диктант Победы» пройдёт на 41 площадке во всех муниципалитетах. В прошлом году в регионе площадок для «Диктанта Победы» было всего три. Планируется, что в акции примут участие почти две тысячи человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Основные площадки будут организованы в ПсковГУ, на базе проектного офиса «Команда 2018», в Великолукской академии физкультуры и спорта. К акции присоединились силовые структуры и армия. Большинство площадок сформировано на базе школ в районах области. «Диктант Победы» пройдёт также на 13 закрытых площадках, в их числе воинская часть во Владимирском лагере Стругокрасненского района, бригада спецназа в Промежицах и Росгвардия. Площадки будут созданы на базе 104-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и в полку военно-транспортной авиации в Крестах. В «Диктанте Победы» примет участие УФСИН – на базе школ, которые работают при исправительных учреждениях, откроются площадки для проведения акции среди отбывающих наказание. К акции присоединилась и Псковская областная общественная организация «Собрание высшего офицерского состава».

«Эта акция нацелена на то, чтобы боевые и трудовые подвиги, достоинство, терпение и благородство не были забыты. Знать историю и гордиться ею важно, чтобы помнить», – отметил региональный координатор партпроекта «Историческая память» Александр Голышев.

18 августа началась регистрация участников «Диктанта Победы». На сайте диктантпобеды.рф можно выбрать любую из 11 тысяч площадок, где 3 сентября пройдёт акция. Принять участие в ней можно и онлайн, в том числе через приложение для смартфона.