3 сентября в Пскове откроется передвижная выставка «Живописная Россия»

22:36, 27 августа 2020, ПАИ

3 сентября в Псково-Изборском объединённом музее-заповеднике состоится открытие выставки передвижного проекта «Живописная Россия», сообщили в официальной группе Псковского музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

На экспозиции будет представлено порядка 150 произведений членов Российской академии художеств, народных и заслуженных художников РФ, молодых художников, представляющих различные регионы России.

На выставке псковичи смогут узнать о почвенничестве, семидесятниках-новаторах, Московской школе живописи, новой Санкт-Петербургской школе. Кроме того, псковичи смогут посмотреть на творчество молодых художников, станковую живопись монументалистов и на работы художников, которые не попадают в рамки каких бы то ни было блоков.

Открытие выставки «Живописная Россия» состоится 3 сентября 2020 года в 17:00 на улице Олега Кошевого, 2.

Выставку можно будет посетить с 11:00 до 18:00 в любой день, кроме вторника. Выставка продлится до 24 сентября.

Стоимость билетов: взрослый – 200 руб., льготный – 100 руб.