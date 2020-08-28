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Общество

800 тысяч рублей потратят на ремонт ФАПа в деревне Неёлово

 

Михаил Ведерников встретился с жителями Неелово. Фото ПАИ.

 

800 тысяч рублей потратят на ремонт фельдшерско-акушерского пункта в Неёлово. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который 27 августа инспектировал строительство и ремонт социальных объектов в деревне Неёлово в Псковском районе.

«Мы приняли решение и найдем средства на ремонт фельдшерско-аккушерского пункта, - сказал губернатор, добавив, что ремонт начнется в этом году и, возможно, его получится закончить также в этом году.

«Сделаем входную группу, отопление, потому что когда заходишь внутрь, тяжело дышать, чувствуется сырость . Надо отремонтировать кабинеты — сюда ходит много людей, важно, чтобы врачи работали в нормальных условиях и пациентам было комфортно и удобно», - отметил губернатор.

Пришедшие на встречу с губернтором жители попросили поменять старые рамы, на что губернатор ответил, что окна поменяют. Также жители высказали пожелание, чтобы в ФАПе был стоматолог, терапевт и детский врач. Стоматолога, также как и других врачей,  по новым требованиям на постоянную работу в ФАП взять нельзя, пояснил губернатор, добавив, что с жителями будет согласован график,  по которому в пунк будет приезжать дежурный врач. Также несколько раз в неделю в ФАП будет приезжать детский врач. Как отметили жители Неёлово, детей в деревне много и мамам возить их к врачу в город неудобно. На это председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сообщила жителям Неёлово, что сейчас от Псковского района по целевому направлению на обучение направлен педиатр, после завершения учебы врач  планирует вернуться на работу в район.

 

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