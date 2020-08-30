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Общество

Российские десантники снова побили рекорды на «Десантном взводе» в Пскове

Фото пресс-центра конкурса «Десантный взвод» АрМИ-2020.

 

Об этом ПАИ сообщил пресс-центр конкурса «Десантный взвод» «АрМИ-2020».

Сегодня на полигоне «Завеличье» Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения на конкурсе по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проводимом в рамках «АрМИ-2020», завершился марш-бросок (эстафета) отделений с преодолением полосы препятствий и стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов, без экипажей.

На данном этапе десантники из 11 стран соревновались в преодолении 5-километровой дистанции с полосой препятствий и стрельбой из различных положений на огневых рубежах. В соответствии с Положением о проведении Конкурса десантникам предстояло пройти дистанцию в 5 километров и выполнением стрельб из стрелкового оружия из различных положений: первым отделением из положения лежа (для РПКС-74 с сошек, для АКС-74 с руки без упора, для РПГ лежа), вторым отделением - из положения с колена (для РПКС-74 с сошек), третьим отделением - из положения стоя (для РПКС-74 с сошек). Командир взвода совершал марш-бросок в составе первого отделения.

На огневом рубеже каждый военнослужащий выполнил по 5 выстрелов из автомата (пулемета) из каждого положения, а из ручного противотанкового гранатомета по одному выстрелу из каждого положения.

На полосе препятствий команды преодолевали завал, ров, лабиринт, забор, разрушенные мост и лестницу, стену, колодец с ходом сообщения, траншею, фасад дома с окнами, балку и беговую дорожку на подвесном мосту. Кроме того, участникам эстафеты необходимо было метнуть гранату на точность из макета боевой машины десанта.

Российская команда приняла старт в первом забеге вместе с командой Китайской Народной Республики. Наши десантники грамотно разложили свои силы по всей дистанции эстафеты и на последнем круге обошли китайскую команду, лидировавшую до этого весь забег.

Уверенно пройдя всю дистанцию, допустив минимальное количество промахов и установив новый рекорд соревнований с результатом 1 час 16 минут 4 секунды, российская команда заняла первое место, превзойдя прошлогодний рекорд на 45 секунд. Второе место с результатом 1 час 21 минута 49 секунд заняла команда десантников из Китая, третье - военнослужащие Беларуси, показавшие время 1 час 32 минуты 49 секунд.

Завтра, 31 августа, на «Десантном взводе» состоится один из самых зрелищных этапов конкурса - «Эстафета на боевых машинах».

Раннее ПАИ публиковало фоторепортаж полосы препятствий на соревнованиях «Десантный взвод».

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