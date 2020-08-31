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Общество

Псковичам напоминают о штрафах за несоблюдение масочного режима

Жителям Псковской области необходимо продолжать соблюдать масочный режим в период пандемии коронавируса. За несоблюдение масочного режима гражданам грозят штрафы, сообщил Псковскому агентству информации председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

Андрей Михеев напомнил, что штрафы установлены кодексом об административных правонарушениях – статья 20.6.1 КоАП РФ. Эта статья регулирует правила поведения при введении на территории субъектов РФ режима повышенной готовности, уточнил он.

«Соответственно, несоблюдение этих правил влечёт за собой административное наказание. Оно может варьироваться от предупреждения до штрафов, размер которых определяется административным кодексом. Для физических лиц максимальный размер штрафа составляет 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч рублей», – отметил руководитель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Он подчеркнул, что режим повышенной готовности на сегодняшний день не отменён, а правила поведения прописаны в том числе на основании предписания Роспотребнадзора в указах губернатора.

«Эти листовки ещё один инструмент, средство напоминания гражданам и хозяйствующим субъектам о том, что несоблюдение этих правил может привести к последствиям в виде возможного штрафа. Мы попросили торговые объекты разместить такие листовки, чтобы граждане помнили, что масочный режим на сегодняшний день в этих объектах является обязательным», – отметил Андрей Михеев и добавил, что листовки распространяются через Интернет, а также будут размещены на сайте профильного комитета.

Кроме того, Андрей Михеев отметил, что за период карантина сотрудники и продавцы магазинов приучились соблюдать масочный режим.

«Если в начале карантина было много жалоб, что продавцы не соблюдают масочный режим, то сейчас ситуация наоборот поменялась. По сути, масочный режим стали не соблюдать граждане, посетители этих объектов, некоторые из них ходят в торговые центры и магазины без масок. Поэтому необходимо напоминание о том, что граждане, как и продавцы, должны соблюдать масочный режим. И если руководство магазина допускает граждан без масок, то наказание может грозить и им в том числе», – заключил Андрей Михеев.

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