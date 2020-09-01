Шесть новых педагогов приступят к работе в Гдовском районе 1 сентября

23:44, 31 августа 2020, ПАИ

В Гдовском районе шесть новых педагогов приступят к работе 1 сентября. 31 августа пополнение чествовали на торжественном приёме у главы Гдовского района Юрия Павлова, сообщает газета «Гдовская заря».

Среди новых педагогов – сёстры Анна и Наталья Шуняевы. Анна трудоустроена на работу в Гдовскую школу, а Наталья – в Ветвеницкую школу, они будут вести уроки физкультуры.

В Добручинскую школу на работу прибыл Евгений Иванов. Он будет преподавать географию и психологию.

Классным руководителем 6-го «Б» класса и преподавателем географии в Гдовской школе стала Диана Садкова, а Анна Басова будет вести у детей математику и информатику. Появился новый специалист в начальном звене и в Яммской школе. «Эта прекрасная девушка станет героиней районки в одном из ближайших номеров», – отметили в издании и добавили, что в течение первых двух недель сентября расскажут о каждом из специалистов всё самое интересное.