Девушка пыталась спрыгнуть с моста Александра Невского в Пскове

13:30, 01 сентября 2020, ПАИ

В Пскове с моста Александра Невского пыталась спрыгнуть девушка, сообщили Псковскому агентству информации очевидцы.

Сотрудники ГИБДД, которые оперативно прибыли на место происшествия, уговорили девушку не совершать этот поступок.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





По предварительным данным, девушка с кем-то поругалась и на этой почве хотела спрыгнуть с моста.

Прибывшие на место происшествия врачи осмотрели девушку и отметили, что она в медицинской помощи она не нуждается. Её доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

По словам очевидцев, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и ранее состояла на наркологическом учёте.