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Девушка пыталась спрыгнуть с моста Александра Невского в Пскове

Фото: ПАИ

В Пскове с моста Александра Невского пыталась спрыгнуть девушка, сообщили Псковскому агентству информации очевидцы.

Сотрудники ГИБДД, которые оперативно прибыли на место происшествия, уговорили девушку не совершать этот поступок.

  • Девушка пыталась спрыгнуть с моста Александра Невского в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Девушка пыталась спрыгнуть с моста Александра Невского в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Девушка пыталась спрыгнуть с моста Александра Невского в Пскове
    Фото: ПАИ

По предварительным данным, девушка с кем-то поругалась и на этой почве хотела спрыгнуть с моста.

Прибывшие на место происшествия врачи осмотрели девушку и отметили, что она в медицинской помощи она не нуждается. Её доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

По словам очевидцев, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и ранее состояла на наркологическом учёте.

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