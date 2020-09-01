Александр Козловский: Благодаря национальным проектам в школах появляются классы с современным оборудованием

17:47, 01 сентября 2020, ПАИ

Секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский стал почетным гостем на торжественной линейке в Сосновоборской школе Себежского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Дорогие педагоги и ребята, желаю, чтобы этот год для вас был успешным и вы провели его в классах. Пусть ваши встречи всегда будут очными, потому что ничто не может заменить личный контакт между учеником и учителем – даже самые современные технологии», – подчеркнул Александр Козловский.

В День знаний на базе средней школы посёлка Сосновый Бор Себежского района открылись учебные классы, оборудованные в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Два класса были отремонтированы и оснащены современным оборудованием, которое, как отметили педагоги, позволит школьникам повысить качество получаемого образования.

Александр Козловский заметил, что создание в школах комфортных условий повышает интерес детей к учебе и нацеливает их на достижение новых высот.

«Благодаря национальным проектам в школах появляются классы с современными цифровыми досками и компьютерами. У детей появляется возможность получать современное образование, быть конкурентоспособными и подготовиться к поступлению в высшие учебные заведения. И очень здорово, что реализация таких проектов получает поддержку губернатора Псковской области Михаила Ведерникова», - заключил Козловский.

В этом году в Псковской области в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» в 75 образовательных организациях, в том числе 61 школе, появятся по два компьютерных класса с ноутбуками для обучающихся и учителей, интерактивными комплексами и многофункциональными устройствами.