Псковская область вошла в топ-20 регионов по динамике розничной торговли

09:46, 02 сентября 2020, ПАИ

Псковская область вошла в топ-20 регионов России по динамике розничной торговли. Об этом говорится в исследовании «РИА Новости» по данным Росстата.

Показатель оборота розничной торговли в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года опустился на 1,4%. При этом оборот розничной торговли в I полугодии 2020 года на одного жителя составляет 93,9 тысячи рублей, доля Псковской области в общероссийском обороте — 0,4%.

На первом месте в рейтинге находится Томская область с показателями 2,3% по обороту, 79,3 тыс. рублей по обороту на одного жителя и доле в 0,6% в общероссийском рейтинге. На второй строчке — Ленинградская область (2,1%; 116,8 тыс. рублей; 1,4% соответственно), на третьей — Тверская область (1,4%; 96,3 тыс. рублей; 0,8%).

Замыкает рейтинг Республика Дагестан (-14,4%; 68,5 тыс. рублей на человека; 1,4%), Карачаево-Черкесская Республика (-14,7%; 35,6 тыс. рублей на человека; 0,1%) и Республика Саха (Якутия, -15,8%, 92,9 тыс. рублей на человека; 0,6%).

Специалисты отметили, что оборот розничной торговли по итогам первого полугодия 2020 года снизился в 78 регионах, а вырос только в шести.

По данным Росстата, в первом полугодии оборот розничной торговли в Российской Федерации снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,4 процента, тогда как, например, промышленное производство снизилось на 3,5 процента, а ВВП, по предварительной оценке, – на 3,6 процента. Более глубокое падение, чем в розничной торговле, наблюдалось только в секторе платных услуг, свидетельствует статистика.

Эксперты считают, что спад был обусловлен исключительно снижением во втором квартале, когда были введены карантинные ограничения и закрылись многие торговые центры, в то время как в первом квартале 2020 года оборот розничной торговли в большинстве регионов и по стране в целом увеличивался.