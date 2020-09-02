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Общество

В Псковском Красном Кресте прошла цветочная встреча

 

Фото: Псковское региональное отделение Красного Креста

В Псковском региональном отделении Российского Красного Креста в среду, 2 сентября, прошла творческая встреча «Земля смеётся цветами. Букет осени» в рамках проекта «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям – детям войны». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения РКК.

Фото: Псковское региональное отделение Красного Креста

Сотрудники проекта подготовили концертную программу, состоящую из видеовыступлений популярных исполнителей советской эпохи. Песни, посвященные цветам, исполняли Гелена Великанова, Вадим Мулерман, Ион Суручану, Людмила Сенчина, София Ротару и Яак Йоала. Концертные номера чередовались с увлекательными викторинами и просмотром видеороликов съёмок процесса распускания различных цветов.

Фото: Псковское региональное отделение Красного Креста

Участники мероприятия принесли много цветов и под звуки «Вальса цветов» Петра Ильича Чайковского собрали общий букет, который стал символом наступившей осени. Встреча закончилась угощением.

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