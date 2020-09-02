В Псковском Красном Кресте прошла цветочная встреча

11:39, 02 сентября 2020, ПАИ

В Псковском региональном отделении Российского Красного Креста в среду, 2 сентября, прошла творческая встреча «Земля смеётся цветами. Букет осени» в рамках проекта «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям – детям войны». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения РКК.

Сотрудники проекта подготовили концертную программу, состоящую из видеовыступлений популярных исполнителей советской эпохи. Песни, посвященные цветам, исполняли Гелена Великанова, Вадим Мулерман, Ион Суручану, Людмила Сенчина, София Ротару и Яак Йоала. Концертные номера чередовались с увлекательными викторинами и просмотром видеороликов съёмок процесса распускания различных цветов.

Участники мероприятия принесли много цветов и под звуки «Вальса цветов» Петра Ильича Чайковского собрали общий букет, который стал символом наступившей осени. Встреча закончилась угощением.