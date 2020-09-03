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Культура

На территории Зелёного театра Пскова идут работы по благоустройству

Фото ПАИ

В Зелёном театре Пскова заканчивают укладывать плитку, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Фото ПАИ

Кроме того, рабочие подготавливают основания к установке новых сидений. Планируется установить 3010 антивандальных пластмассовых сидений. Ранее в театре была установлена новая сцена, а также мобильные гримерки и раздевалки для артистов.

Фото ПАИ

Зелёный театр в Пскове реконструируют на средства гранта Правительства РФ, полученного за высокую эффективность высших должностных лиц. «Ближе к концу, 25 сентября, у епархии и владыки есть в планах провести хоровой праздник в Зелёном театре. Будем стараться, чтобы все работы к этому времени были завершены, и надеемся, что сроки не будут перенесены», - об этом ранее заявлял заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов в интервью для ПАИ-live.

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