Газовая атака: в УГХ Пскова озаботились безопасностью использования газа

15:04, 03 сентября 2020, ПАИ

Безопасность использования газа в быту стала темой совещания в Управлении городского хозяйства администрации Пскова в четверг, 3 сентября. На встречу были приглашены руководители управляющих компаний, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На совещании были рассмотрены вопросы, связанные с мероприятиями по обеспечению безопасности использования газа в быту, а также проверкой технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов.

Представитель газовой компании напомнил, что управляющие компании или ТСЖ отвечают за поддержание вентиляции в многоквартирных домах. Так как дымовые и вентиляционные каналы относятся к общедомовому имуществу, их проверка должна осуществляться не реже 3 раз в год, а в случае выявленных нарушений об этом следует сообщать газовикам.

Заместитель начальника УГХ Антон Ляугминас попросил усилить разъяснительную работу среди жителей обслуживаемых управляйками домов на тему соблюдения правил безопасности при использовании газового оборудования.