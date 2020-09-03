Ленту порвали, забор снесли: рабочие рассказали, как ремонтируют улицу Фабрициуса

16:32, 03 сентября 2020, ПАИ

Корреспонденты Псковского агентства информации поговорили с рабочими, которые ремонтируют ул. Фабрициуса в Пскове. Ремонт городской магистрали идет полным ходом. «Все по графику, сдать должны в ноябре. Задержка пару дней, максимум неделя», - заявил один из работающих на ремонте, представившись старшим механиком.

Свои коррективы в работу вносит погода. Рабочие заверяют, что под дождем они асфальт укладывать не собираются. Кроме того, самые сложные вопросы (по коммуникациям) уже решены.

В скором времени будет готов участок улицы Гражданской между улицами Фабрициуса и Советской. На днях там начинают укладывать верхние слои асфальта. Движение планируется запустить в октябре. Машины пустят, когда асфальт будет готов и начнется благоустройство.

Рабочие заявили корреспонденту ПАИ, что работы лично контролирует глава администрации города Пскова Александр Братчиков. «Приезжает по три раза в неделю. Задает много вопросов» - рассказали рабочие.