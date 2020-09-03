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Ленту порвали, забор снесли: рабочие рассказали, как ремонтируют улицу Фабрициуса
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Общество

Ленту порвали, забор снесли: рабочие рассказали, как ремонтируют улицу Фабрициуса

Фото Дарьи Хватковой / ПАИ

Корреспонденты Псковского агентства информации поговорили с рабочими, которые ремонтируют ул. Фабрициуса в Пскове. Ремонт городской магистрали идет полным ходом. «Все по графику, сдать должны в ноябре. Задержка пару дней, максимум неделя», - заявил один из работающих на ремонте, представившись старшим механиком.

Свои коррективы в работу вносит погода. Рабочие заверяют, что под дождем они асфальт укладывать не собираются. Кроме того, самые сложные вопросы (по коммуникациям) уже решены.

Фото Дарьи Хватковой / ПАИ

В скором времени будет готов участок улицы Гражданской между улицами Фабрициуса и Советской. На днях там начинают укладывать верхние слои асфальта. Движение планируется запустить в октябре. Машины пустят, когда асфальт будет готов и начнется благоустройство.  

Фото Дарьи Хватковой / ПАИ

Рабочие заявили корреспонденту ПАИ, что работы лично контролирует глава администрации города Пскова Александр Братчиков. «Приезжает по три раза в неделю. Задает много вопросов» - рассказали рабочие.

Сейчас на объекте находится 83 единицы техники и 180 человек. Работа ведется по сменам с 8 утра до 8 вечера.

Жители прилегающих улиц жалуются на шум и бесконечный ремонт. Рабочие, в свою очередь, недовольны поведением прохожих: «Мы как будто это для себя делаем! Ленту порвали, забор снесли. Даже техника не смущает – идут напролом через стройку».

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