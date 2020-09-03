Игорь Иванов: В реализации профсоюзных программ больше не будет избирательности

16:59, 03 сентября 2020, ПАИ

О продолжении совместной конструктивной работы заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, приветствуя председателей первичных профсоюзных организаций Псковской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ на семинаре-совещании, которое состоялось сегодня, 3 сентября.

«Я понимаю, насколько тяжела работа педагога и какой уровень заработной платы должен быть у воспитателей в детских садах и учителей в школах. Сегодня в зале присутствуют председатели, с которыми мы тесно работали, и для всех хочу сказать - мы дальше будем работать вместе над всеми вопросами, возникающими на повестке дня», - обратился к участникам семинара Игорь Иванов и особо подчеркнул, что «решения по реализации профсоюзных программ, экскурсий, семинаров и тренингов будут приниматься совместно, никакой избирательности, как это могло быть в прошлом, больше не будет».

«Для профсоюзов важен каждый и для каждого будут работать все профсоюзные механизмы», – отметил Игорь Иванов.

Участники семинара-тренинга рассмотрели основные задачи, направленные на совершенствование и развитие общего образования, дополнительного образования детей на 2020 год и на период до 2030 года. Специалист облсовпрофа разъяснила механизм выплат денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных школ.

В завершение семинара председателю первичной профсоюзной организации МБОУ «Лицей №4 «Многопрофильный» Жанне Пинчук вручена Почетная грамота Общероссийского Профсоюза народного образования и науки РФ.