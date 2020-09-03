0
18:50
Порядок передачи объектов электросетевого хозяйства на баланс сетевых организаций обсудили в Псковской гордуме
18:06
Ремонт улицы Фабрициуса, пешеходы, воробьи (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:31
Южный ветер и 22 градуса тепла ожидается в Псковской области 4 сентября
17:08
Андрей Пронин: В Пскове нужно проводить несколько театральных фестивалей
16:59
Игорь Иванов: В реализации профсоюзных программ больше не будет избирательности
16:37
Псковский аист Федя подавился ужом и не смог улететь на зимовку в Африку
16:32
Ленту порвали, забор снесли: рабочие рассказали, как ремонтируют улицу Фабрициуса
Еще новости
Общество

Игорь Иванов: В реализации профсоюзных программ больше не будет избирательности

О продолжении совместной конструктивной работы заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, приветствуя председателей первичных профсоюзных организаций Псковской  городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ на семинаре-совещании, которое состоялось сегодня, 3 сентября.

«Я понимаю, насколько тяжела работа педагога и какой уровень заработной платы должен быть у воспитателей в детских садах и учителей в школах. Сегодня в зале присутствуют председатели, с которыми мы тесно работали, и для всех хочу сказать - мы дальше будем работать вместе над всеми вопросами, возникающими на повестке дня», - обратился к участникам семинара Игорь Иванов и особо подчеркнул, что «решения по реализации профсоюзных программ, экскурсий, семинаров и тренингов будут приниматься совместно, никакой избирательности, как это могло быть в прошлом, больше не будет».

«Для профсоюзов важен каждый и для каждого будут работать все профсоюзные механизмы», – отметил Игорь Иванов.

Участники семинара-тренинга рассмотрели основные задачи, направленные на совершенствование и развитие общего образования, дополнительного образования детей на 2020 год и на период до 2030 года. Специалист облсовпрофа разъяснила механизм выплат денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных школ.

В завершение семинара председателю первичной профсоюзной организации МБОУ «Лицей №4 «Многопрофильный» Жанне Пинчук вручена Почетная грамота Общероссийского Профсоюза народного образования и науки РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Порядок передачи объектов электросетевого хозяйства на баланс сетевых организаций обсудили в Псковской гордуме
03 сентября 2020
Порядок передачи объектов электросетевого хозяйства на баланс сетевых организаций обсудили в Псковской гордуме
Ремонт улицы Фабрициуса, пешеходы, воробьи (ФОТОРЕПОРТАЖ)
03 сентября 2020
Ремонт улицы Фабрициуса, пешеходы, воробьи (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Южный ветер и 22 градуса тепла ожидается в Псковской области 4 сентября
03 сентября 2020
Южный ветер и 22 градуса тепла ожидается в Псковской области 4 сентября
Андрей Пронин: В Пскове нужно проводить несколько театральных фестивалей
03 сентября 2020
Андрей Пронин: В Пскове нужно проводить несколько театральных фестивалей
Игорь Иванов: В реализации профсоюзных программ больше не будет избирательности
03 сентября 2020
Игорь Иванов: В реализации профсоюзных программ больше не будет избирательности
Псковский аист Федя подавился ужом и не смог улететь на зимовку в Африку
03 сентября 2020
Псковский аист Федя подавился ужом и не смог улететь на зимовку в Африку
Ленту порвали, забор снесли: рабочие рассказали, как ремонтируют улицу Фабрициуса
03 сентября 2020
Ленту порвали, забор снесли: рабочие рассказали, как ремонтируют улицу Фабрициуса
ВИДЕО: Как в Пскове чистят русло Великой
03 сентября 2020
ВИДЕО: Как в Пскове чистят русло Великой

Идет загрузка...