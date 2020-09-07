Автомобиль псковича обстреляли на трассе в Ленинградской области

13:14, 07 сентября 2020, ПАИ

6 сентября около 12:00 на трассе Волхов — Кириши в Лениградской области 38-летний мужчина открыл стрельбу по Renault Master под управлением 28-летнего псковича, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пскович заявил о произошедшем в полицию. Стрелявшим оказался житель Волхова. Водитель «Тагаза» один раз выстрелил по машине псковича из травматического пистолета «ОСА». С места происшествия полиция изъяла оружие и восемь патронов.

Пскович отказался от написания заявления и сразу после опроса уехал, тем не менее на 38-летнего мужчину составили административный протокол и завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Стрелявшего отпустили домой под подписку о невыезде.