Ушёл из жизни актёр Сергей Колтаков

23:35, 07 сентября 2020, ПАИ

На 65-м году жизни в Москве скончался актер Сергей Колтаков. Об этом 7 сентября в своем Instagram сообщил артист Семен Слепаков.

«Умер гениальный артист и потрясающий человек - Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора. Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать», - написал Слепаков.

Позже режиссер Григорий Константинопольский подтвердил ТАСС, что актер ушел из жизни после тяжелой болезни. «Узнал об этом (смерти Колтакова) сегодня. Это всегда очень тяжело - был человек, и больше его нет. Сергей Михайлович снимался у меня в двух фильмах – «Пьяная фирма», и сейчас вот только мы с ним закончили работать. 18 августа он у меня снялся - последний день был съемочный в «Мертвых душах». Великий артист, большой, потрясающий поэт. Он уже во время съемок был тяжело болен, и об этом знали все. Но держался молодцом, был веселым», - рассказал Константинопольский.

Сергей Колтаков родился в 1955 году в Барнауле. Учился на актерском факультете Саратовского театрального училища им. Слонова, в 1979 году окончил актерский факультет ГИТИС. В 1979-1980 годах работал в Театре имени Маяковского, в 1980-1981 годах играл в Московском театре имени Ленинского Комсомола, в 1982-1985 годах – в Московском драматическом театре имени Станиславского. С 1989 года играл в МХАТе.

Впервые в кино артист снялся в 1981 году в роли Павла в фильме Глеба Панфилова «Валентина». Через несколько лет сыграл в фильме Инны Туманян «Соучастники». Среди его работ - Сергей в фильме Владимира Хотиненко «Зеркало для героя», Беня Крик в трагикомедии Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Искусство жить в Одессе», Семин в психологическом триллере Вадима Абдрашитова «Армавир».