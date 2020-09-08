Число нарушений антимонопольного законодательства в Псковской области снизилось на 30%
Более чем на 30% снизилось число нарушений антимонопольного законодательства в Псковской области, отметил заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко, открывая семинар-совещание территориальных органов Северо-Западного федерального округа ФАС России в Пскове во вторник, 8 сентября.
«Для нас такие семинары очень важны, потому что позволяют обсудить наши вопросы, делиться опытом. Псковской области тоже есть чем поделиться с коллегами. Более чем на 30% - снижение нарушений антимонопольного законодательства в регионе», - отметил он успешный опыт совместной работы региональных органов власти и УФАС.
В семинаре принимают участие сотрудники центрального аппарата ФАС России, руководители территориальных управлений Северо-Западного федерального округа ФАС России, представители судебных и правоохранительных органов.