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Михаил Ефремов получил 8 лет колонии

Актёр Михаил Ефремов получил 8 лет колонии за ДТП, в результате которого погиб человек. Его также лишили прав на 3 года.

Уголовное дело в отношении Ефремова касалось ДТП 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». Водитель «Лады» курьер интернет-магазина Сергей Захаров скончался от полученных травм. 

Прокурор просила отправить Ефремова в колонию на 11 лет, а также запретить ему водить автомобиль сроком на 3 года, защита настаивала на справедливом приговоре, но без лишения свободы. Сам Ефремов в последнем слове заявил, что «десятку точно дадут».

 

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