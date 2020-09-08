0
19:54
Суровые брянские партизаны
19:16
Более миллиона рублей удалось собрать с помощью акции «Спасибо медикам» в Псковской области
18:51
Храмы Пскова нанесут на звуковую карту
18:13
ВИДЕО: Дополненная реальность, видеоигры, виртуальные экскурсии — в Пскове открылась библиотека будущего
17:59
Глава Невельского района привился от гриппа
17:47
Уголовное дело возбуждено по факту убийства пса Пифа в Невельском районе
17:42
Первый автоклуб заработал в Себежском районе
Еще новости
Общество

Суровые брянские партизаны

Колумнист ПАИ Николай Бесклевный продолжает путешествие по дорогам России и делится своими впечатлениями.

В десяти километрах за Брянском в направлении Орла располагается мемориальный комплекс «Партизанская поляна». Это, пожалуй, самый известный и масштабный в нашей стране архитектурный ансамбль, посвященный памяти о самоотверженной борьбе советских партизан и подпольщиков. Наравне с украинскими и белорусскими, брянские партизаны наиболее известны своей героической борьбой с фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны. Из 139 местных партизанских отрядов был сформирован целый фронт, Брянский. В его рядах насчитывалось 60 тыс. бойцов, которые более двух лет успешно били немцев в тылу. Двенадцать брянских партизан за свои подвиги получили высочайшее звание героев Советского Союза. В наши дни, по праздникам и выходным, свадебные кортежи нескончаемой вереницей посещают мемориал, молодежь традиционно возлагает цветы и преклоняет головы на святом месте брянской земли.

Мемориальный комплекс «Партизанская поляна». Брянский фронт - 60 тыс. партизан и партизанок в составе 139 местных партизанских отрядов. Фото автора

Мы с супругой уже бывали здесь шесть лет назад, но на этот раз с нами в поездке был сын, а по тому остановку спланировали заранее и вновь свернули на знаменитую поляну. От дороги Брянск – Орел она располагается в шести километрах на берегу реки. Именно здесь во времена немецкой оккупации несколько месяцев базировалась знаменитая партизанская бригада им. Д. Кравцова. Шестьсот сорок партизан и партизанок этой бригады за время оккупации Брянской области уничтожили около 22 тыс. фашистских захватчиков, 111 вражеских железнодорожных эшелонов, 630 автомашин и танков и даже один немецкий самолет.

Землянки, столики, скамейки – незамысловатый быт суровых времен. Печки-буржуйки обогрели своим теплом и спасли тысячи и тысячи партизан. Фото автора

Поляна огромная, ее можно и полем назвать, со всех сторон окружена высоким лесом. Что бы ее обойти и все осмотреть, нужно планировать не менее двух часов. Здесь и мемориальная группа памятников – символичные боевые знамена, вылитые из бронзы, склонились в память о каждом партизанском отряде, в память о погибших. Все имена брянских партизан и подпольщиков, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Родины, навечно золотом вписаны на гранитной Стене Памяти. Рядом – вечный огонь в виде костра. Неподалеку – несколько партизанских землянок – медицинская, штабная. общая, много стилизованных скамеек и столов под открытым небом. Везде можно зайти, присесть, потрогать руками, ознакомиться с бытом тех суровых лет. Удивила скипидарная мастерская. Оказывается, партизаны вполне могли обходиться без бензина. Свою и трофейную технику они заправляли… скипидаром, который после перегонки получали из дегтя, а деготь, в свою очередь, получали из сосновой смолы. На территории мемориала находится самый большой в стране музей партизанской славы. Особое место в музее занимает диарамма «Взрыв голубого моста» - очень впечатляющая композиция, пожалуй, самое сильное место во всем мемориальном комплексе. По восточной стороне поляны проходит аллея партизанской славы, заложенная в 1980 году. Все дубы и клены, посаженные ветеранами войны и известными политиками в разные годы, прижились и обещают вырасти красивыми и здоровыми.

Фото автора

Что не понравилось, так это засилье поляны современной боевой техникой, она там, на мой взгляд, не к месту. Особенно странно видеть там мины и торпеды российского ВМФ. Хотя и на такой выставке я для себя нашел удивительные экспонаты – это еще не так давно бывшие секретными самоходные миномет «Тюльпан» и гаубица «Пион». При прошлом нашем посещении их еще не было. Без малого сорок лет назад на учениях «Запад-81» (самые крупные оперативно-стратегические учения в истории советских Вооруженных Сил) я их увидел впервые. Мы, десантники на БМД-1, на тренировках к итоговому смотру войск, оказались по соседству с артиллерийским «букетом». И «Пионы», и «Тюльпаны» стояли в десяти шагах от нас, но любопытство удовлетворить не удалось – ближе этих десяти метров нас так и не подпустили. Кстати, тогда экипажи секретных новинок состояли только из офицерского состава, исключения составляли лишь механики-водители, ими были прапорщики. И вот, через сорок лет, эта сверхсекретная техника уже в музее. Как быстро бежит время…

Не смотря на то, что впереди нас ждали многие километры, с осмотром мемориала за два часа мы не управились, но, как вы понимаете, это время совсем не потерянное. Лучший мемориальный комплекс, посвященный партизанскому движению, того стоит.

Николай Бесклевный

Николай Бесклёвный
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Более миллиона рублей удалось собрать с помощью акции «Спасибо медикам» в Псковской области
08 сентября 2020
Более миллиона рублей удалось собрать с помощью акции «Спасибо медикам» в Псковской области
Храмы Пскова нанесут на звуковую карту
08 сентября 2020
Храмы Пскова нанесут на звуковую карту
ВИДЕО: Дополненная реальность, видеоигры, виртуальные экскурсии — в Пскове открылась библиотека будущего
08 сентября 2020
ВИДЕО: Дополненная реальность, видеоигры, виртуальные экскурсии — в Пскове открылась библиотека будущего
Глава Невельского района привился от гриппа
08 сентября 2020
Глава Невельского района привился от гриппа
Уголовное дело возбуждено по факту убийства пса Пифа в Невельском районе
08 сентября 2020
Уголовное дело возбуждено по факту убийства пса Пифа в Невельском районе
Первый автоклуб заработал в Себежском районе
08 сентября 2020
Первый автоклуб заработал в Себежском районе
Сотрудник школы в Великих Луках заразился коронавирусом
08 сентября 2020
Сотрудник школы в Великих Луках заразился коронавирусом
Итоги рейда: Великолучане ходят без масок в магазинах
08 сентября 2020
Итоги рейда: Великолучане ходят без масок в магазинах

Идет загрузка...