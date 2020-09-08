Суровые брянские партизаны

19:54, 08 сентября 2020, ПАИ

Колумнист ПАИ Николай Бесклевный продолжает путешествие по дорогам России и делится своими впечатлениями.

В десяти километрах за Брянском в направлении Орла располагается мемориальный комплекс «Партизанская поляна». Это, пожалуй, самый известный и масштабный в нашей стране архитектурный ансамбль, посвященный памяти о самоотверженной борьбе советских партизан и подпольщиков. Наравне с украинскими и белорусскими, брянские партизаны наиболее известны своей героической борьбой с фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны. Из 139 местных партизанских отрядов был сформирован целый фронт, Брянский. В его рядах насчитывалось 60 тыс. бойцов, которые более двух лет успешно били немцев в тылу. Двенадцать брянских партизан за свои подвиги получили высочайшее звание героев Советского Союза. В наши дни, по праздникам и выходным, свадебные кортежи нескончаемой вереницей посещают мемориал, молодежь традиционно возлагает цветы и преклоняет головы на святом месте брянской земли.

Мы с супругой уже бывали здесь шесть лет назад, но на этот раз с нами в поездке был сын, а по тому остановку спланировали заранее и вновь свернули на знаменитую поляну. От дороги Брянск – Орел она располагается в шести километрах на берегу реки. Именно здесь во времена немецкой оккупации несколько месяцев базировалась знаменитая партизанская бригада им. Д. Кравцова. Шестьсот сорок партизан и партизанок этой бригады за время оккупации Брянской области уничтожили около 22 тыс. фашистских захватчиков, 111 вражеских железнодорожных эшелонов, 630 автомашин и танков и даже один немецкий самолет.

Поляна огромная, ее можно и полем назвать, со всех сторон окружена высоким лесом. Что бы ее обойти и все осмотреть, нужно планировать не менее двух часов. Здесь и мемориальная группа памятников – символичные боевые знамена, вылитые из бронзы, склонились в память о каждом партизанском отряде, в память о погибших. Все имена брянских партизан и подпольщиков, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Родины, навечно золотом вписаны на гранитной Стене Памяти. Рядом – вечный огонь в виде костра. Неподалеку – несколько партизанских землянок – медицинская, штабная. общая, много стилизованных скамеек и столов под открытым небом. Везде можно зайти, присесть, потрогать руками, ознакомиться с бытом тех суровых лет. Удивила скипидарная мастерская. Оказывается, партизаны вполне могли обходиться без бензина. Свою и трофейную технику они заправляли… скипидаром, который после перегонки получали из дегтя, а деготь, в свою очередь, получали из сосновой смолы. На территории мемориала находится самый большой в стране музей партизанской славы. Особое место в музее занимает диарамма «Взрыв голубого моста» - очень впечатляющая композиция, пожалуй, самое сильное место во всем мемориальном комплексе. По восточной стороне поляны проходит аллея партизанской славы, заложенная в 1980 году. Все дубы и клены, посаженные ветеранами войны и известными политиками в разные годы, прижились и обещают вырасти красивыми и здоровыми.

Что не понравилось, так это засилье поляны современной боевой техникой, она там, на мой взгляд, не к месту. Особенно странно видеть там мины и торпеды российского ВМФ. Хотя и на такой выставке я для себя нашел удивительные экспонаты – это еще не так давно бывшие секретными самоходные миномет «Тюльпан» и гаубица «Пион». При прошлом нашем посещении их еще не было. Без малого сорок лет назад на учениях «Запад-81» (самые крупные оперативно-стратегические учения в истории советских Вооруженных Сил) я их увидел впервые. Мы, десантники на БМД-1, на тренировках к итоговому смотру войск, оказались по соседству с артиллерийским «букетом». И «Пионы», и «Тюльпаны» стояли в десяти шагах от нас, но любопытство удовлетворить не удалось – ближе этих десяти метров нас так и не подпустили. Кстати, тогда экипажи секретных новинок состояли только из офицерского состава, исключения составляли лишь механики-водители, ими были прапорщики. И вот, через сорок лет, эта сверхсекретная техника уже в музее. Как быстро бежит время…

Не смотря на то, что впереди нас ждали многие километры, с осмотром мемориала за два часа мы не управились, но, как вы понимаете, это время совсем не потерянное. Лучший мемориальный комплекс, посвященный партизанскому движению, того стоит.

Николай Бесклевный