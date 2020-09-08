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Общество

262 тысячи рублей долга заплатил порхович ради снятия всех ограничений

Житель Порхова полностью погасил долг по налогам и сборам в размере 262 тысяч рублей, чтобы снять все ограничения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по Псковской области.

В отношении мужчины на исполнении в отделении судебных приставов Порховского района находилось  27 исполнительных производств. Порхович знал о своих долгах, но не оплачивал их.

В этой связи судебные приставы вынесли запрет на регистрационные действия с транспортном должника, а также временно ограничили его в праве выезда за пределы России. Кроме того, описи и аресту подверглось и само транспортное средство должника.

В итоге порхович нашёл необходимую сумму и рассчитался с долгами. Он также оплатил и исполнительский сбор в размере 32 тысяч рублей за несвоевременную выплату задолженности.

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