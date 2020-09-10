Усиление ветра прогнозируется в ближайшие часы в Псковской области

09:07, 10 сентября 2020, ПАИ

Усиление ветра прогнозируется в ближайшие часы в западных и северо-западных районах Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский ЦГСМ.

«Сегодня с периода 9 - 12 часов по Псковской области, преимущественно по северным районам, ожидается усиление западного, северо-западного ветра»», - говорится в предупреждении.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.