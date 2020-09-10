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Количество обращений по пропавшим людям увеличилось в Псковской области

Количество обращений по пропавшим или заблудившимся людям за последний год в Псковской области увеличилось, сообщили участники пресс-конференции, посвященной правилам безопасности в лесу, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы занимаемся и без вести пропавшими. Всего за лето поступило 73 обращения, за прошлый год - 65 обращений по людям, которые уходили в лес и не выходили несколько часов. Все были найдены. Обычно это люди от 20 до 70 лет. В основном дачники из Ленинградской области. Больше всего обращений исходит из Псковского и Гдовского района», - рассказал начальник управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Павлов.

«Присутствуют обращения по потерявшимся на воде, количество выездов составляет около 100 штук. За сентябрь такого рода ситуаций произошло около 10. Вообще, сейчас пик посещения лесов и довольно много людей теряются», - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Артур Бургуев.

Спасатели отметили, что всех, кто теряется, находят. Это происходит благодаря общей работе волонтёров, пожарных, полиции, военных, сверхлёгкой авиации, поискового отряда «Лиза Алерт» и студенческого корпуса спасателей.

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