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Общество

Убийство раскрыла полиция в Великих Луках

В Великих Луках полиция раскрыла убийство, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской обалсти.

В ОМВД России по городу Великие Луки поступило сообщение об обнаружении в подвале дома на улице Ставского трупа мужчины.

Проведенное судебно-медицинское исследование установило, что смерть наступила в результате колото-резаной раны груди.

После получения значимой информации сотрудники уголовного розыска незамедлительно приняли меры по установлению личности подозреваемого в этом преступлении. В результате проведенных мероприятий полицейские задержали 59-летнюю женщину. Ранее она была неоднократно судима, в том числе за убийство и грабеж.

По версии следствия, задержанная ударила мужчину ножом в сердце в ходе совместного распития спиртного в подвале.

В настоящее время Следственное управление СК России по Псковской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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