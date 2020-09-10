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Общество

8,5 млрд рублей направили налогоплательщики в бюджет Псковской области

За шесть месяцев 2020 года в консолидированный бюджет Псковской области от налогоплательщиков поступило 8,5 млрд рублей налогов и сборов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по региону.

Поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет Псковской области выросли на 142,8 млн рублей, или на 1,7 %. По итогам первого полугодия 2020 года они составили 8,5 млрд рублей. Из них 6,7 млрд было направлено в региональный бюджет, а 1,8 млрд рублей - в местные бюджеты Псковской области.

В целом за указанный период псковские налоговики перечислили в консолидированный бюджет России 9,6 млрд рублей. Из них в федеральный бюджет поступило 1,1 млрд рублей.

Кроме того, по состоянию на 1 июля 2020 года совокупная задолженность по налоговым платежам и страховым взносам составила 4 млрд рублей.

Из этой суммы задолженность физических лиц по имущественным налогам составила 490,6 млн рублей. В результате реализации комплекса мер задолженность снизилась на 101,6 млн рублей, или на 17 %. Снижение задолженности обеспечено всеми инспекциями.

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