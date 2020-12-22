2
21:21
Актриса Ирина Муравьёва заболела коронавирусом
11:00
Еще один человек скончался от коронавируса в Псковской области
10:12
Пропавшего в ноябре Сергея Рясенского разыскивает полиция в Пскове
09:37
Водитель сбил 48-летнюю женщину на пешеходном переходе в Пскове
22:20
За попытку захвата власти в Беларуси на Светлану Тихановскую завели уголовное дело
21:02
В Бежаницах Псковской области произошло ДТП. По словам очевидцев, водитель был пьян
15:29
Публикуем видео с места ДТП в Псковском районе
Еще новости
Происшествия

Автомобиль сбил опору освещения на Кузнецком мосту в Пскове

«Лада Веста» сбила опору освещения на Кузнецком мосту в Пскове. ДТП произошло около 23:40 в субботу 12 сентября. По предварительной информации водитель машины не справился с управление, выехал на встречную полосу, врезался в световую опоры и повалил ее, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с места происшествия.

Водитель от столкновения получил многочисленные травмы. Очевидцы ДТП хотели оказать ему помощью, однако он пытался от нее отказаться. Тем не менее, была вызвана «скорая», которая госпитализировала пострадавшего. По словам очевидцев, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На месте ДТП работают ДПС, скорая, АСС, выясняются обстоятельства аварии.

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Сколько в Пскове необходимо построить новых мостов?
Проголосовать >>>

Актриса Ирина Муравьёва заболела коронавирусом
22 декабря 2020
Актриса Ирина Муравьёва заболела коронавирусом
Еще один человек скончался от коронавируса в Псковской области
22 декабря 2020
Еще один человек скончался от коронавируса в Псковской области
Пропавшего в ноябре Сергея Рясенского разыскивает полиция в Пскове
22 декабря 2020
Пропавшего в ноябре Сергея Рясенского разыскивает полиция в Пскове
Водитель сбил 48-летнюю женщину на пешеходном переходе в Пскове
22 декабря 2020
Водитель сбил 48-летнюю женщину на пешеходном переходе в Пскове
За попытку захвата власти в Беларуси на Светлану Тихановскую завели уголовное дело
21 декабря 2020
За попытку захвата власти в Беларуси на Светлану Тихановскую завели уголовное дело
В Бежаницах Псковской области произошло ДТП. По словам очевидцев, водитель был пьян
21 декабря 2020
В Бежаницах Псковской области произошло ДТП. По словам очевидцев, водитель был пьян
Публикуем видео с места ДТП в Псковском районе
21 декабря 2020
Публикуем видео с места ДТП в Псковском районе
Водитель пострадал в опрокинувшемся в кювет автомобиле в Псковском районе
21 декабря 2020
Водитель пострадал в опрокинувшемся в кювет автомобиле в Псковском районе

Идет загрузка...