Автомобиль сбил опору освещения на Кузнецком мосту в Пскове

00:42, 13 сентября 2020, ПАИ

«Лада Веста» сбила опору освещения на Кузнецком мосту в Пскове. ДТП произошло около 23:40 в субботу 12 сентября. По предварительной информации водитель машины не справился с управление, выехал на встречную полосу, врезался в световую опоры и повалил ее, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с места происшествия.

Водитель от столкновения получил многочисленные травмы. Очевидцы ДТП хотели оказать ему помощью, однако он пытался от нее отказаться. Тем не менее, была вызвана «скорая», которая госпитализировала пострадавшего. По словам очевидцев, водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На месте ДТП работают ДПС, скорая, АСС, выясняются обстоятельства аварии.