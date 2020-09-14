«Единая Россия» получает 83% депутатских мандатов на выборах в Псковской области

10:28, 14 сентября 2020, ПАИ

По итогам выборов 13 сентября в Псковской области партия «Единая Россия» получила 83% депутатских мандатов. Об этом заявил председатель Псковского регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский на брифинге по итогам избирательной кампании в понедельник, 14 сентября.

«"Единая Россия" в целом по стране показала уверенный хороший результат, везде она в лидерах, Псковская область не исключение. Мы провели из 1150 кандидатов свыше 950 (959 – если быть точным), это более 83%. Хотелось бы отметить, что мажоритарные округа мы полностью все забрали и показали уверенные результаты, это стало итогом нашей командной работы, поддержки губернатора, администрации», - сказал Козловский.

По его словам, местные выборы важны для региона, поскольку они работают непосредственно «на местах, на земле». «И мы боролись за каждый мандат, выборы были очень ответственные, и я считаю, что мы их хорошо провели. И теперь у нас есть фундамент для работы, для губернатора, для глав районов», - отметил он.