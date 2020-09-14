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Общество

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 29 миллионов

Количество заразившихся COVID-19 в мире в понедельник, 14 сентября, превысило 29 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса на утро 14 сентября. Уточняется, что он ведет подсчеты на основе информации международных организаций и властей.

Общее число инфицированных сейчас составляет 29 006 033, умерло - 924 105, выздоровело - 19 625 959 человек.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (6 519 979). Далее следуют Индия (4 846 427) и Бразилия (4 330 455). Россия находится на четвертом месте (1 059 024).

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