Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 29 миллионов

11:49, 14 сентября 2020, ПАИ

Количество заразившихся COVID-19 в мире в понедельник, 14 сентября, превысило 29 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса на утро 14 сентября. Уточняется, что он ведет подсчеты на основе информации международных организаций и властей.

Общее число инфицированных сейчас составляет 29 006 033, умерло - 924 105, выздоровело - 19 625 959 человек.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (6 519 979). Далее следуют Индия (4 846 427) и Бразилия (4 330 455). Россия находится на четвертом месте (1 059 024).