Диалоги в баре. MOSCOW BAR SHOW. Финал

14:20, 14 сентября 2020, ПАИ

Представляем вашему вниманию финальный аккорд нашего дневника MOSCOW BAR SHOW от колумниста ПАИ Никиты Черкашина.

Напомним, мероприятие проходило в Санкт-Петербурге с 8 по 10 сентября, объединив всё активное сообщество барменской индустрии.

Мы уже успели осветить первые два дня, если не видели, обязательно загляните прочитать.

Третий день не отличался чем-то особенным. Стенды закрывались, погода загнала всех участников по залам на длительные лекции. Стоит отметить разве что бурное закрытие. Понимая формат мероприятия, несложно представить, что там происходило. По понятным причинам показать мы это не можем.

Зато в эксклюзивном видео вы можете посмотреть и послушать наши беседы с псковскими участниками, организаторами и, конечно, лидерами мнений: Артёмом Перуком и Антоном Возрастовым.

Глобальное мероприятие требует широкого подхода. Нам удалось пообщаться с руководителем фестиваля Ариной Никольской и распросить о сложностях, внутренней кухне и основных идеях. Получился разговор не только о мероприятии, но и о текущей ситуации в индустрии. Юбилейный съезд барменов получил название Refocus и подразумевал смещение внимания с глобальной картины на внутреннюю. Условия и «правила игры» у каждого свои, и как победить в этой непростой борьбе, смотрите в нашем сюжете.

Основной интерес для нас - это, конечно, псковские участники. Мы узнали об их целях и интересах на этом празднике алкогольной жизни. Поговорили о планах на будущее и опыте, полученном во время пандемии. Чего ожидать в ближайшее время в наших заведениях и какую пользу извлекут обычные потребители.

Первый на очереди Александр Молев, бармен ресторана «Моя история». Надо сказать, что он большой зубрила. Хватается за любой опыт и знания. Прошел питерскую школу Артёма Перука. Успел поработать во многих заведениях нашего города.

Следом за ним, его коллега, так же жадный до знаний человек - Евгений Шевелев.

Шеф-бармен ресторана «Моя история» и лобби-бара отеля «Покровский». Человек с большим опытом работы и настоящий дирижер своей профессии. Он дополнил мнение предыдущего оратора и поделился происходящим на выставке с точки зрения бизнеса. Всё подробности на семнадцатой минуте.

И да, в диалоге звучит слово «Хорека». Правильное написание этого слова выглядит так - HoReCa. Это емкое понятие, включающее в себя множество организаций, которые так или иначе причастны к оказанию услуг или продаже товаров в сфере гостеприимства.

Не обошлось и без мнения молодых и талантливых. Мы встретили бармена Old School бара по имени Никита. Молодой и дерзкий взгляд на профессию, жажда новых знаний и уверенный взгляд в светлое будущее. Всё, что он увидел и как работал его бар во время самоизоляции, можно узнать здесь.

Переходим к самому сочному! Приятно осознавать, что «наши» люди не ограничивают свои стремления границами Пскова. Есть энтузиасты и мечтатели, которые стремятся к вершинам и, самое важное, их покоряют. По счастливой случайности нам удалось поговорить с Антоном Возрастовым, бренд-амбассадором сиропов DaVinci.

Представитель бренда - это следующая ступень развития бармена перед открытием своего бара. Это очень интересный опыт и работа на большую территорию, огромное колличество людей и разные потребности.

О том, как этого добиться, с чего следует начать и как найти себя в этой сфере, расскажет он сам.

Ну и в финале самое жаркое. Этот фестиваль открыл возможность молодым и деятельным людям стать частью большой культуры и подарил ключи ко многим дверям в коридоре профессионального мастерства.

Невероятной гордостью является и то, что наш пскович Артем Перук стал проводником в этом процессе. Его команда, коллеги и конечно он сам организовали на третий день большой интенсив длиною в десять часов. Четыре большие лекции, четыре спикера и полный набор информации для самореализации.

Сам Артём достиг невероятных высот. Его регалии достойны отдельной статьи, но самое главное - его проекты и бары ценятся по всему миру, а его школа готовит профессионалов и заряжает людей на любые свершения, не только в сфере напитков. Обязательно к просмотру!