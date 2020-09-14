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Жириновский высказался о выборах в Себежском районе

Псковское региональное отделение ЛДПР намерено отменить результаты выборов в Себежском районе в суде, заявил корреспонденту Псковского агентства информации лидер партийной фракции в областном Собрании Антон Минаков.

«Вместо того чтобы заниматься избирательной кампанией, мы занимались восстановлением нашего кандидата. К тому же, результаты досрочного голосования не аннулированы, а в досрочный период проголосовало 1144 избирателей. Для сравнения: в единый день голосования, 13 сентября, проголосовало 1511 человек», – заявил он.

Позиция регионального отделения ЛДПР согласована с федеральным руководством партии, сообщил Минаков.

Антон Минаков подтвердил, что позиция с походом в суд согласована с центральным аппаратом партии.

«Есть такая черная технология, как снятие кандидатов с использованием юридическуой казуистики. Например, в Пскове наш кандидат при регистрации в анкете в графе о наличии недвижимости за границей поставил вместо «нет» прочерк. Так его сняли с выборов. Только в субботу через суд мы смогли его восстановить. Чаще всего таким образом пытаются убрать конкурентов коммунисты», - заявил в своих аккаунтах в соцсетях лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

На выборах в Себежском районе победил действующий глава мунциипалитета Леонид Курсенков, выдвинутый «Единой Россией». Кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин занял третье место.

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