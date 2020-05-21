Мебель Tosconova: уникальная продукция для любого интерьера

10:56, 15 сентября 2020, ПАИ

Уникальный интерьер, создающий внутри помещения не только уют, но и особую атмосферу, считается признаком хорошо вкуса владельца объекта. Именно этот принцип был взят за основу компанией Tosconova, мебельная продукция которой более половины века украшает многочисленные дома, квартиры, рестораны, отели и прочие заведения класса ЛЮКС.

Изысканность и качество в каждом комплекте

Tosconova – крупная итальянская компания, занимающаяся изготовлением уникальных комплектов мебели, осветительных приборов и предметов интерьера для помещений разного типа и назначения.

История предприятия берет свое начало в далеком 1963 году, когда Джованни Микелаччи открыл небольшую мастерскую, занимающуюся выпуском изготовленных вручную обивочных материалов. В таком режиме предприятие работало вплоть до 1975 года, когда небольшая мастерская превратилась в узнаваемый модный дом, работающий в разных направлениях и сотрудничающий с большим количеством заказчиков.

В 2008 году предприятие перешло в руки детей основателя Лоренцо и Валентина Микелаччи, которые взяли курс на модернизацию и уникальность. Подобной тенденции предприятие придерживается и по сей день. Неизменными остались и высокие требования к показателям качества и безопасности готовой продукции, благодаря чему мебельные и интерьерные изделия бренда Tosconova пользуется повышенным спросом среди потребителей, которые ставят во главу угла уникальный характер, высокое качество и безопасность предметов интерьера.

Ассортимент и материалы

Ассортимент мебельных и интерьерных изделий компании широк и разнообразен. Здесь можно приобрести:

диваны и кресла;

комплекты для кабинетов;

журнальные, письменные и обеденные столы;

гардеробные;

осветительные приборы (напольные, настольные и прочие);

аксессуары (коврики, зеркала и другие).

Для изготовления и отделки товаров компания использует только качественные, проверенные материалы, выдерживающие длительный период интенсивной эксплуатации.

Здесь https://www.italianskaia-mebel.ru/ представлен полный ассортимент товаров, изготовленных компанией Tosconova.

Только оригинальные, актуальные решения

В основу деятельности Tosconova положен принцип постоянного развития и совершенствования имеющихся разработок. С целью удовлетворения индивидуальных потребностей клиентов, повышения качества обслуживания и эффективного воплощения в жизнь создаваемых проектов компанией был создан специальный отдел, занимающийся постоянным исследованием инновационных тенденций и решений - Tosconova Design-Lab.

Сотрудники отдела Tosconova Design-Lab не только изучают ситуацию в соответствующем сегменте мирового рынка, но и дают ответы на вопросы, касающиеся:

эскизов, технических чертежей и компьютерной визуализации;

результатов исследования рынка;

послепродажного обслуживания;

доставки и монтажа (совместно с логистической командой).

Магазин Tosconova в вашем городе

Компания Tosconova не стоит на месте, стараясь максимально расширить поле своей деятельности, поэтому предоставляет всем желающим открыть флагманский магазин производителя в своем городе.

Флагманские магазины Tosconova – это бренд высокого уровня, хорошо известный покупателям. Данный момент гарантирует приток клиентов и рост объемов сбыта имеющихся в наличии товаров.

Если такой вариант, как флагманский магазин, не устроит вас, всегда можно выбрать альтернативные формы дилерского сотрудничества, позволяющий найти наиболее приемлемый вариант ведения бизнеса.

Больше информации о характеристиках и стоимости товаров, а также об условиях дилерского сотрудничества можно найти на сайте компании.