По пять тысяч рублей будут доплачивать заслуженным работникам соцзащиты Псковской области

12:38, 15 сентября 2020, ПАИ

Обладателям звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Псковской области» будут доплачивать по пять тысяч рублей к заработной плате. Соответствующие изменения в региональный закон «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области» внесли депутаты Псковского областного Собрания на 49-й сессии регионального парламента 15 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Таким работникам установлена стимулирующая выплата в виде надбавки за указанное звание в размере пяти тысяч рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в случае присвоения в 2020 году кому-либо из работников звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Псковской области» стимулирующая выплата в виде надбавки за звание будет выплачиваться в пределах средств, предусмотренных на оплату труда в соответствии с областным законом. В последующие годы средства областного бюджета на оплату труда будут предусматриваться при формировании областного бюджета на соответствующий год.