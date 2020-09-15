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Общество

Должника-алиментщика поймали в автобусе в Порховском районе

В Порховском районе судебный пристав поймал должника-алиментщика в автобусе, а затем доставил его в отделение судебных приставов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Официально не работающий и не стоящий на учёте в центре занятости населения мужчина задолжал двум своим несовершеннолетним дочкам около 150 тысяч рублей. Однако уплачивать задолженность по алиментам мужчина не собирался.

В этой связи судебный пристав-исполнитель привлёк должника к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил мужчине 80 часов обязательных работ.

После этого наказания должник перестал отвечать на звонки приставов и стал скрываться от них. Но долго прятаться от приставов должник не смог. Его в общественном транспорте обнаружил порховский пристав, после чего должник был доставлен в отделение судебных приставов.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до года лишения свободы. 

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