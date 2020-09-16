Волонтёры «Экопрома» приведут Псков в порядок

17:00, 16 сентября 2020, ПАИ

Волонтёры регионального оператора по обращению с ТКО - компании «Экопром» приведут Псков в порядок. Регоператор примет участие в глобальном флешмобе «Всемирный день чистоты», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Экопрома». Компания обеспечит волонтёров, которые выйдут на уборку 19 сентября, фирменными спецпакетами для мусора.

Мероприятие пройдет 19 сентября с 10:00 до 13:00. Общий сбор и распределение инвентаря начнется в 9:30 в сквере возле Центра студенческих инициатив (площадь Ленина, 2).

Частью флешмоба может стать любой желающий, регистрация на Всемирный день чистоты продолжается. Зарегистрироваться можно в группе Ресурсного центра добровольчества ПсковГУ.