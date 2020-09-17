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Общество

Полистовский заповедник предлагает сотрудничество псковским мастерам

Полистовский заповедник предлагает сотрудничество псковским мастерам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника.

«Мы расширяем ассортимент наших сувенирных лавок, поэтому приглашаем к сотрудничеству народных умельцев», - отметили в пресс-службе.

В приоритете - изделия из натуральных материалов: дерево, камень, глина, шерсть. Оригинальность и самобытность изделий приветствуются.

С вопросами и предложениями можно обращаться по почте lenaperova17@gmail.com и по телефону 8 (81141) 2 23 91.
 

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