Полистовский заповедник предлагает сотрудничество псковским мастерам
Полистовский заповедник предлагает сотрудничество псковским мастерам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника.
«Мы расширяем ассортимент наших сувенирных лавок, поэтому приглашаем к сотрудничеству народных умельцев», - отметили в пресс-службе.
В приоритете - изделия из натуральных материалов: дерево, камень, глина, шерсть. Оригинальность и самобытность изделий приветствуются.
С вопросами и предложениями можно обращаться по почте lenaperova17@gmail.com и по телефону 8 (81141) 2 23 91.