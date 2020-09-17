Ведущие биологи МГУ провели лекции для студентов ПсковГУ

16:11, 17 сентября 2020, ПАИ

Лекции от ведущих учёных биологического факультета МГУ имени Ломоносова прослушали студенты-биологи и медики старших курсов Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Кандидат биологических наук, заместитель декана биологического факультета МГУ по работе с талантливой молодёжью, специалист по альгологии и микологии Галина Белякова провела лекцию на тему «Современная система органического мира для медиков и биологов». Эксперт рассказала студентам, что основой для профессиональной деятельности должно стать знание устройства системы органического мира.

«Знать положение организма в системе органического мира на сегодняшний день очень важно. Именно данное положение определяет уровень нашего современного знания в биологии и медицине в целом», – отметила Галина Белякова, подчеркнув, что это знание поможет уберечь студентов от будущих, возможно, неверных заключений и выводов.

«Полученные знания помогут в принятии верного решения», – подчеркнула Галина Белякова.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина отметила, что для современного студента-биолога или медика важно работать на предупреждение, чтобы в будущем на основании полученной в университете базы знаний дать достойный и профессиональный отпор распространению различного рода инфекций.

Во второй половине дня студенты прослушали лекцию доктора биологических наук, заместителя заведующего лабораторией биоинженерии биологического факультета МГУ, специалиста по микробиологии и биотехнологии микроорганизмов Елены Лобаковой.

Спикер посвятила лекцию современным представлениям о симбиозе, уделив отдельное внимание значимости данного процесса для будущих медиков.

Лекции ведущих учёных МГУ прошли в рамках реализации проекта, который предполагает внедрение в образовательный процесс студентов авторских лекций от экспертного сообщества вузов-партнёров Псковского государственного университета.