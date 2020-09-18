«Моглино» на передовой: сплав технологий и бизнеса

10:58, 18 сентября 2020, ПАИ

Возглавив особую экономическую зону «Моглино», Наталья Юшко заявила об обновленной стратегии развития. Одним из важнейших направлений в движении ОЭЗ вперед названо появление и развитие инновационного центра, задачей которого станут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Появление НИОКР-центра позволит устранить существующий в России разрыв, лаг между появлением передовых технологий и ее бизнес-внедрением.

Заявив подобную стратагему, Наталья Юшко начала планомерно внедрять ее в жизнь. Экспертной базой для этого стали сессии основанного ею неформального делового клуба “5 o'clock”. В этом мы убедились, попав на очередное заседание клуба.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















В этот раз темой экспертной сессии стало формирование технико-внедренческой и инновационной инфраструктуры в Псковской области. Эксперты — представители делового и научного сообщества, принимавшие участие в сессии, сделали бы честь любому мировому бизнес-форуму. Слушая их выступления и плотно насыщенный специальной терминологией диалог, мы ловили себя на мысли о том, что деловой клуб в «Моглино» всего за несколько месяцев стал уникальной площадкой для обмена экспертными мнениями и информацией, а по сути, очень быстро может вырасти до большой международной, бизнес-, технологической, научной конференции на территории Псковской области - на стыке российского и европейского рынков инноваций и технологий.

Смысловым «ядром» сессии клуба “5 o'clock” стали выступления четырех экспертов мировой величины, каждый из которых обладает уникальным массивом сплава информации и опыта: Игорь Агамирзян, Юрий Симачёв, Ирина Дежина — топ-эксперты Высшей школы экономики и Александр Фертман от фонда «Сколково».

В чем главное отличие выступлений представителей науки и бизнеса от слов политиков? В первую очередь, это отсутствие необходимости лакировать действительность и соблюдать некий дипломатический политес. Это остро чувствовалось во время сообщений экспертов клуба “5 o'clock”, которые открыто называли проблемы и вызовы, стоящие перед российской экономикой, бизнесом, государством.

Проекты, меняющие рынки и сознание потребителей

Вице-президент Высшей школы экономики Игорь Агамирзян нарисовал перед участниками сессии картину глобальных изменений, который происходят в мире цифровых технологий. Эксперт фактически задал тон всему остальному разговору.

«Последние десятилетия основные направления развития связаны с IT-технологиями. Экономика всего мира давно уже цифровая, и в России — в том числе», - подчеркнул он.

Соотношение во взаимодействии науки, бизнеса и государства, по мнению эксперта, определяет, каким образом будет развиваться экономика той или иной страны. Если государство активно внедряет инструментарий взаимодействия между бизнесом и наукой, то получается Сингапур, если переходит в роль заказчика — то получается Кремниевая долина, привел он примеры.

«Технологически успешный бизнес — это в первую очередь история про бизнес, а не технологии», - вывел аксиому современной мировой инновационной экономики Игорь Агамирзян. А развитие технологичного бизнеса возможно только при самом широком включенном партнерстве бизнеса, науки, власти, подчеркнул он.

От ресурсной экономики к экономике знаний

«Значимых прогрессивных явлений на уровне макроэкономики мы не видим», - без обиняков заявил директор Центра исследований структурной политики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Юрий Симачёв.

Он четко перечислил основные структурные проблемы российской экономики. Так, экспорт связан с традиционными сырьевыми секторами, при этом рост неэнергетического экспорта на 80% объясняется экспортом традиционных товаров низких переделов, которые приобрели сравнительное преимущество еще в 1990-е. Для примера. У нас 130-кратное отставание по экспорту биотехнологий.

В России менее 10% компаний неэнергетических секторов можно отнести к трансформирующим рынок. То есть тем, которые внедряют новые продукты и выходят на новые рынки. В стране все еще низкая производительность труда: в 2-3 раза ниже, чем в индустриально развитых странах. При этом на 65% разрыв объясняется низким уровнем используемых технологий и отсталой организацией труда.

Это только часть проблем и вызовов, стоящих перед экономикой России. И их решение тесно коррелируется со стратегией директора «Моглино» Натальи Юшко на создание НИОКР-центра.

Юрий Симачёв назвал отдельные факторы успешной промышленной политики, которые стоит масштабировать и внедрять. В частности, речь идет об ориентированности на потребности населения — инновационность спроса и поддержку изменений. Кроме того, нужны общие приоритеты при конкурсной поддержке инициатив снизу, от бизнеса, поддержка масштабирования частных инициатив и, как следствие, смягчение проблемы асимметрии информации, снижение рисков ухудшения условий для конкуренции. Эксперт отмечает, что выгода от участия иностранных инвесторов — передача технологий, знаний, внедрение современных моделей бизнеса — не реализуется автоматически, для этого требуется развитие среды и человеческого капитала.

По мнению эксперта, важно поддерживать молодые и быстрорастущие компании - организовывать для них премии, давать 1-2-летние кредиты под обязательства быстрого роста выручки и расширения занятости, при выполнении которых государство погашало бы выданный кредит. В России необходимо стимулировать компании к новым знаниям и технологиям, например, с помощью опережающих технологических стандартов, и вниманию к технологиям промышленной революции 4.0, отметил Юрий Симачёв.

Фактически эксперт предложил готовые стратегии развития промышленной политики, элементы которой у себя могут внедрять и особые экономические зоны, в том числе и «Моглино».

Разговор был бы не полным, если бы на сессии не были представлены конкретные практики поддержки связки науки и бизнеса.

Руководитель департамента анализа научно-технологического развития Сколковского института науки и технологий Ирина Дежина рассказала о новых трендах в научной политике, продемонстрировав презентацию о государственном управлении проектами НИОКР в новых подходах на примере США и Великобритании.

Директор департамента по науке и образованию Фонда «Сколково» Александр Фертман рассказал об инструментарии, который Фонд предлагает бизнесу во внедрении и продвижении технологий. В том, что эти инструменты эффективны, сомневаться не приходится. Экосистема «Сколково» только за 2020 год на 14 млрд инвестиций сгенерировала 101 млрд выручки, было создано более 6 тысяч высококвалифицированных рабочих мест.

Фонд «Сколково» работает с компаниями по всей России, и Псковской области здесь есть куда расти: в регионе пока только один резидент «Сколково».

«Псковской области есть к чему идти. Мы намерены использовать лучшие примеры и практики, - отметила Наталья Юшко. - «Сколково» - референтная модель. Попробуем сделать репликацию в «Моглино-2» Директор особой экономической зоны подчеркнула, что при создании НИОКР-центра в регионе ОЭЗ будет работать в тесном партнерстве с инвесторами, академической средой Псковского государственного университета. Чем еще раз подтвердила слова Игоря Агамирзяна о том, что технологически успешный бизнес возможен только при самом тесном партнерстве исследователей, предпринимательства и власти.