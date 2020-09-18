Россия возобновит авиасообщение с ещё четырьмя странами

22:24, 18 сентября 2020, ПАИ

С 21 сентября Россия возобновит авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск)», – говорится в сообщении.

Оперштаб сообщил и о возобновлении с 27 сентября авиасообщения с Южной Кореей. Отмечается, что рейсы будут осуществляться раз в неделю.