На бесплатную экскурсию об обороне от войск Стефана Батория приглашают псковичей 20 сентября

18:58, 19 сентября 2020, ПАИ

Состоится она в рамках исторического праздника «Воевода Шуйский».

Организаторы мероприятия сообщают, что прогулка стартует 20 сентября в 16:00 от отеля «Покровский». Предварительно записаться на экскурсию нужно в соответствующей беседе сообщества «Воевода Шуйский – исторический праздник в Пскове» в социальной сети «ВКонтакте».

Сам фестиваль продлится с 21 по 27 сентября. Основные мероприятия пройдут в формате онлайн. На стене сообщества в социальной сети будут публиковаться интервью и беседы с псковскими историками.

Посмотрев небольшие видео, можно будет узнать не только об осаде Пскова, политической ситуации и Ливонской войне в целом, но и о повседневной жизни средневекового города: о быте и ремёслах XVI века.

Кроме того, для зрителей проведут гончарный и кузнечный мастер-классы.