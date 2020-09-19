Участники автопробега «Путь к Победе» посетили Пыталовский район

16:56, 20 сентября 2020, ПАИ

Люди пожилого возраста, чьё детство пришлось на годы войны, совместно с молодыми добровольцами Российского Красного Креста совершили автопробег «Путь к Победе», посвящённый юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Российского Красного Креста.

Старт автопробегу был дан в Пскове с возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь». Семнадцать пожилых людей – детей войны в сопровождении 11 молодых волонтёров отправились в Пыталово – первый пункт автопробега. Первым мероприятием во время автопробега в районе стала торжественная встреча в досуговом объединении района. В зале собрались не только участники автопробега, но и жители Пыталова: пожилые люди, дети войны, и молодёжь. Участников автопробега приветствовала глава Пыталовского района Вера Кондратьева, которая в своём выступлении поздравила собравшихся с 75-летием Победы и пожелала автопробегу комфортного пребывания на Пыталовской земле и запоминающихся остановок на его дальнейшем пути.

Председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Пётр Василевский поблагодарил главу района Веру Кондратьеву за предоставленную возможность посетить район и за неоценимую помощь, которую оказали коллективы организаций, задействованных в подготовке и приёме автопробега. Знакомя присутствующих с президентским грантом, в рамках которого прибыл автопробег в район, Пётр Василевский подчеркнул особую значимость проведения встреч очевидцев Великой Отечественной войны с подрастающим поколением.

О военных событиях рассказала Вера Горбунова, которая помнит мельчайшие подробности, хотя в годы Великой Отечественной войны ей было всего три года.

«Зверства фашистов были ужасны, – вспоминает ветеран войны. – Нас травили собаками, погрузили в товарные вагоны и насильно отправили в концлагерь в Польшу». Вместе с семьёй маленькая Вера пережила все трудности и ужасы заточения: каждодневный страх и страдания, холод и постоянное чувство голода – пленных кормили всего один раз в день какой-то похлёбкой, хотя взрослым и подросткам приходилось выполнять очень тяжёлые работы – всё это страшным кошмаром врезалось в память ребёнка.

Взрослые и подростки с нескрываемым сочувствием слушали её рассказ – воспоминания об искалеченном детстве, об исторических событиях Второй мировой войны. Вспоминая события того далёкого страшного времени, пожилые люди, присутствующие в зале, не смогли сдержать слёз. Но вспоминать нужно, говорили они, чтобы больше не повторился ужас войны, чтобы никакие, даже самые крохотные, проявления фашизма не нашли оправдания, чтобы все дети радовались каждому мирному дню. Именно такие встречи и прямой диалог дают возможность молодёжи испытать чувство сострадания и уважения к людям старшего поколения и, что самое главное, прививают неприязнь к фашистской идеологии.

В программе автопробега для молодёжи состоялась игра-квест «Победный календарь региона», в которой приняло участие 34 подростка. Трём командам было предложено пройти шесть станций. На станциях «Основные героические события Великой Отечественной войны» и «Псковщина воинской славы и доблести» участники игры показали уверенные знания в вопросах истории Великой Отечественной войны не только всей страны, но и Псковщины и Пыталовского района в частности. На станциях «Оружие Победы» и «Собери пазл» все участники игры успешно справились с заданиями квеста и смогли безошибочно показать на картинках оружие и быстро собрать пазлы с изображением боевой техники времён Великой Отечественной войны. Свои умения метания дротиков и попадания в цель смогли продемонстрировать игроки на станции «Снайперы». А на станции «На привале» каждая из команд квест-игры угадывала песни Великой Отечественной войны. Подростки успешно справлялись с заданиями каждой из станций и демонстрировали свои знания о событиях Великой Отечественной войны. Важно отметить, что судьи на станциях квеста из числа детей войны строго оценивали знания подростков, а в случае неточностей сами давали более полную и верную информацию о событиях Великой Отечественной войны.

Несмотря на напряжённый график пребывания автопробега в районе, участники автопробега смогли познакомиться с достопримечательностями Пыталова во время обзорной экскурсии.

В завершение автопробега псковские участники проекта за праздничным столом встретились с пыталовскими ветеранами. Музыкально-развлекательную программу подготовили верные, надёжные друзья Псковского регионального отделения Российского Красного Креста – пыталовский творческий коллектив «С песней по жизни» под руководством заслуженного работника культуры Маргариты Михайловой. Для ветеранов звучали любимые, популярные песни времён их молодости. Ведущая сумела создать на празднике торжественную атмосферу, лишённую чрезмерной официальности и наполненную душевностью и дружелюбием. Забыв о возрасте и усталости, пожилые люди устроили творческий поединок: пели песни и танцевали. Два часа торжества прошли незаметно. По словам гостей, встреча получилась незабываемой и впечатляющей.

Автопробег состоялся в рамках проекта «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям – детям войны» с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.