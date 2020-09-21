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В Пскове угонщик-неудачник проколол колесо чужого автомобиля

В Пскове угонщик-неудачник проколол колесо чужого автомобиля, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города.

Мужчина, прогуливаясь ночью, решил покататься на чужом автомобиле. Подойдя к одному из них, он попытался открыть дверцу, которая без проблем открылась, поскольку хозяин в тот день забыл ее закрыть, завел автомобиль и поехал кататься по городу.

Через некоторое время любитель ночных прогулок проткнул колесо и вынужден был остановиться, после чего его задержали сотрудники полиции.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.

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