В Пскове угонщик-неудачник проколол колесо чужого автомобиля

10:26, 21 сентября 2020, ПАИ

В Пскове угонщик-неудачник проколол колесо чужого автомобиля, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города.

Мужчина, прогуливаясь ночью, решил покататься на чужом автомобиле. Подойдя к одному из них, он попытался открыть дверцу, которая без проблем открылась, поскольку хозяин в тот день забыл ее закрыть, завел автомобиль и поехал кататься по городу.

Через некоторое время любитель ночных прогулок проткнул колесо и вынужден был остановиться, после чего его задержали сотрудники полиции.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.