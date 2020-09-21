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Общество

В Великих Луках открылась фотовыставка Полистовского заповедника

Фото: пресс-служба Полистовского заповедника.

В Кадетской школе города Великие Луки начала свою работу фотовыставка «Мир верхового болота» Полистовского заповедника.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Экспозиция познакомит ребят и педагогов с удивительным и загадочным заповедным миром. На фотографиях представлены завораживающие виды марсианских пейзажей, множество птиц и растений, в том числе находящихся в Красной книге. Выставка состоит из 36 работ, над которыми трудились как фотографы-профессионалы, так и волонтёры Полистовского заповедника. Фотовыставка продлится до середины октября.

Фото: пресс-служба Полистовского заповедника.

После долгого перерыва фотовыставки Полистовского заповедника снова начали свои путешествия. Следующее место выставки держится в секрете.

 

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