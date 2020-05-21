Соблазнительный и чарующий пряный аромат, привлекающий мужское внимание

14:19, 21 сентября 2020, ПАИ

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Духи - это не просто приятный аромат, уже давно парфюмерия стала частью имиджа и стиля персоны. На туалетном столике настоящих ценителей можно найти флаконы на разные времена года, дневные и вечерние, для особых случаев. Действительно, композиция цветов, трав, специй является уже визитной карточкой для конкретного человека. Знаете это книжное описание: «сначала зашел ее аромат, а потом появилась она…»? По тонким нотам едва уловимых парфюмерных флюид можно описать хозяина аромата. Духи - это настолько индивидуальный продукт. Нет какого-то универсального варианта, подходящего, например, всем молодым девушкам с зелеными глазами. Сочетания тонких ароматных нот - это целая наука. Пирамида вкусов вступает в сочетание с естественным запахом кожи, и раскрывается индивидуальная композиция. Поэтому содержание одного и того же флакона может звучать совершенно по-разному на каждом конкретном человеке.

Психологи заверяют, что при воспоминаниях о каком-либо случае, встрече или событии наш мозг начинает будто снова чувствовать вкусы и слышать запахи, которые ассоциируются с этим моментом. Задумайтесь, с чем бы вы хотели ассоциироваться после встречи с людьми. Однозначно нужно подобрать «свой» аромат, который станет визитной карточкой. Не стоит заглядываться на копии люксовых брендов, несмотря на кажущуюся первоначальную схожесть, раскрываются они совершенно по-разному. Поэтому покупать заветный флакон стоит только в проверенных магазинах с гарантией качества продукции. В интернет-магазине makeupstore.ru вы найдете широкий ассортимент парфюмерии известных брендов. Вся продукция оригинальная. Посмотрите, самые популярные ароматы от Yves Saint Laurent по отличной цене: https://makeupstore.ru/brand/23877/.

Пирамида вкусов

Наверняка вы знаете, что любой аромат строится по пирамиде, где есть:

Верхние ноты – начальные. Звучат первые несколько минут.

Средние ноты – ноты «сердца». Начинают раскрываться после начальных и звучат до трех часов.

Конечные ноты – «шлейф». Начинают проявляться вместе со средними, продолжительность звучания зависит от конкретного парфюма.

Для чего это важно знать: выбирая любимый аромат в магазине, вы опираетесь на те самые «верхние ноты». В порыве радости приобретаете флакон, а потом часто настает разочарование, т. к. «сердце» состоит из совершенно чужих для вас запахов. А парфюмерная продукция обмену и возврату не подлежит. Приходится пристраивать в добрые руки.

Еще один удручающий факт - это обилие ароматов в парфюмерном магазине и отсутствие хороших вытяжек. Часто вы не можете правильно прочувствовать тот самый, ваш. Нос забивается еще на подходе к стенду, и никакой кофе не спасет ситуацию.

Как же выбрать парфюм?

Проанализируйте ситуацию со всеми своими предыдущими ароматами. Изучите их пирамиды и выделите те компоненты состава, которые вам подходили. Конечно же, это удобнее делать онлайн, чем перед прилавком парфюмерного. Да еще и в разы комфортнее. А makeupstore.ru бесплатно доставит ваш заказ по всей России.