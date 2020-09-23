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Общество

Игорь Смирнов рассказал, как оказался директором сервиса «Везет»

Региональный директор сервиса заказов поездок «Везет» по Северо-западу Игорь Смирнов рассказал в эфире ПАИ-live, как оказался на этой должности.

По его словам, водительские права он получил в 18 лет, позже Игорь Смирнов приобрел свой первый автомобиль. «Я не стал праздновать день рождения, я первым делом поехал в ГИБДД. Соответственно дальше приобрел автомобиль, и с того момента интерес к автомобилям начал расширяться, увеличиваться», - сказал Смирнов.

Он также рассказал, что ему интересно техническое состояние автомобиля, управление автомобилем, профессия водителя такси и водителя скорой помощи - в общем все, что связано с автомобилем. «Меня когда-то пригласили работать в одну очень интересную компанию. Она занимается до сих пор логистикой. Проработав там какое-то количество времени, я заинтересовался немножко другой отраслью — такси. Я начал изучать эту историю, начал искать себя там. В один определенный момент меня «схантили», - добавил гость эфира.

Игорь Смирнов подчеркнул, что в этой компании ему понравилась структура, политика, операционное стратегическое управление. «Я понял, что хочу находиться в этой компании, хочу находиться в этой команде, хочу заниматься этим делом, этим бизнесом. И по сей день мое желание, мой огонь не затухает, пожар разгорается все больше и больше», - добавил спикер.

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