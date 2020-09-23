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Первую линию производства БОПЭТ-пленки «Титан-Полимер» планирует запустить в конце этого года
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Общество

Первую линию производства БОПЭТ-пленки «Титан-Полимер» планирует запустить в конце этого года

Михаил Сутягинский. Фото Андрея Степанова.

Первую линию производства пленки «Титан-Полимер» планирует запустить в конце этого года. Об этом заявил председатель совета директоров АО ГК «Титан» Михаил Сутягинский во время визита на строительную площадку завода «Титан-Полимер».  Строящийся объект в Моглино он посетил вместе с заместителем председателя правления АО «Газпромбанк» Алексеем Белоусом.

«Это достаточно масштабный проект и масштабные капитальные вложения. Спасибо Газпромбанку, его руководству за то, что поддержали предложенный проект», - поблагодарил председателя правления кредитной организации Михаил Сутягинский.

Завод станет крупнейшим налогоплательщиком Псковской области, а объем выпускаемой продукции перекроет импорт, поставляемый в Россию.

«Первую линию  БОПЭТ-пленки в тестовом режиме мы планируем запустить уже в конце этого года, - рассказал Михаил Сутягинский. - Вторая линия производства будет запущена в середине следующего года».

Алексей Белоус. Фото Андрея Степанова.

Пленка, которую будут производить в Псковской области, широко используется в пищевой отрасли, электротехнике, легкой промышленности, фармакологии.

«Мы будем выпускать уникальный полимер, который не вступает в реакцию ни с какими другими полимерами и ни с какими другими веществами, - сказал Михаил Сутягинский. - Он на 100%  перерабатывается и утилизируется. Конкретно здесь будет утилизироваться до 25% всех отходов, и это тоже новый этап работы, который позволит нам ввести более бережливое производство».

Уникальный полимер нашел свое применение и в медицине. Шовные нити, эндопротезы, средства индивидуальной защиты - далеко не весь перечень, что можно из него производить.

«Этот проект будет иметь большой мультипликативный эффект для развития производства, потому что продукция, которая будет выпускаться, - довольно востребованна», - подытожил заместитель председателя правления АО «Газпромбанк» Алексей Белоус.

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