50 килограммов свадебных замков спилили с цепных мостов в Острове

14:32, 23 сентября 2020, ПАИ

За 11 месяцев работ по реставрации цепных мостов в Острове рабочие спилили и отвинтили с металлических перил около 50 килограммов замков, которые молодожены крепили на металлические перила после свадебной церемонии. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил начальник участка строительной компании «Балтийский берег» Юрий Хлыстов.

Среди груды железных сердечек часть островских пар сумели отыскать свои. На память островичи разобрали 20 килограммов замков.

С металлических ферм южного и северного моста счистили ржавчины и грязи толщиной примерно в два сантиметра. Рабочие счищали налет вручную – шпателями и небольшими кирками, затем абразивом через пескоструйный аппарат. Гранитные опоры (пилоны) мостов тоже «терли» абразивом, затем, чтобы удалить грибок, плесень и граффити, задействовали «химический пилинг».

В общей сложности с объекта вывезли 120 кубометров соскобленного лака, «засахарившихся» опилок, копоти, прогнивших досок, из которых был сделан мостовой настил.