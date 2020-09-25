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Общество

Псковская область договорилась о сотрудничестве в турсфере с тремя регионами

Фото Дарьи Хватковой.

Псковская область договорилась о сотрудничестве в турсфере с тремя регионами на площадке второго форума «Дни лидеров муниципального управления», прошедшего в Великом Новгороде 24 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Новгородской области.

Представители Новгородской, Тверской, Псковской и Ленинградской областей подписали соглашение о сотрудничестве по развитию туризма. Соглашение предусматривает развитие совместных туристских маршрутов и обмен актуальной информацией о потенциале регионов.

Фото Дарьи Хватковой.

«Сегодня на деловом завтраке с мэром Великого Новгорода Сергеем Бусуриным было подписано соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие туризма, между Новгородской, Тверской, Псковской и Ленинградской областями», - сообщили в пресс-службе правительства.

В рамках форума руководители малых городов обсудили вопросы реализации нацпроектов, сохранение памятников культурного наследия, поддержку предпринимателей и креативных индустрий.

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