При поддержке «Единой России» в Невельском районе открыли зал для самбо

17:41, 25 сентября 2020, ПАИ

25 сентября запустил работу зала самбо в школе имени №1 К. С. Заслонова в городе Невеле депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Он поздравил школьников с открытием зала для самбо и отметил, что теперь у ребят есть возможность в комфортных условиях осваивать искусство единоборств.

«Проект «Самбо в школу» делает спорт ближе, дает ребятам возможность раскрыть свой потенциал. Кто-то, возможно, будет заниматься на любительском уровне, а для кого-то тренировки в зале станут первой ступенью профессиональной карьеры юных спортсменов. Мы уже во многих школах региона оборудовали школьные залы борцовскими коврами, эта работа будет продолжена», — сказал Александр Козловский и пожелал невельским ребятам плодотворных тренировок и успехов на пути к новым спортивным высотам и достижениям.

Всего в Псковской области до конца этого года планируется оборудовать борцовскими коврами 34 зала самбо. Проект «Самбо в школу» реализуется клубом спортивных единоборств «Отечество — Псковская область» при поддержке губернатора Михаила Ведерникова и регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее залы для единоборств были открыты в Великих Луках, Псковском, Себежском, Локнянском, Красногородском, Гдовском, Великолукском районах.