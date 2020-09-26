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Общество

График вывоза ТКО изменится в сельских поселениях Себежского района в октябре

С 1 октября в сельских поселениях Себежского района, где организован мешковой сбор мусора, изменится график вывоза ТКО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром» – регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.

По понедельникам и четвергам еженедельно отходы будут забирать из деревень Затурье, Кузнецовка, Ульяновщина, Эпимахово, Новоселье, Илово, Загады.

12 и 26 октября (2-й и 4-й понедельник) будут обслуживаться деревни Кортенки, Большое Крупово, Казинка, Глембочино, Глубочица, Угоринка, Забелье, Мидино, Залесье.

13 и 27 октября (2-й и 4-й вторник) мусор вывезут из деревень Александрово, Чайки, Бояриново, Мостище, Руково, Красная Вода, Князево, Козлово, Мальково, Прудище, Максимково.

7, 14, 21, 28 октября (каждую среду) мусоровозы приедут в поселок Идрица и деревни Лужки, Островно, Ореховичи, Ковалево-Сиженье, Идрия.

1, 15 и 29 октября (1-й, 3-й и 5-й четверг) мешки с мусором заберут из деревень Шершни, Добрыши, Кицкого, Шущково, Максютино, Яковлево, Рубежник, Глухарево, Родионово, Идрица, Исаково, Толкачево, Шевено, Полозово, Хонево, Малахи, Демихово.

5 и 19 октября (1-й и 3-й понедельник месяца) отходы вывезут из деревень Красный Посёлок, Дедино, Грошево, Борисенки, Заситино, Бондарево, Техомичи, Гусево, Каменец, Логуны, Кузьмино.

6 и 20 октября (1-й и 3-й вторники) будет забран мусор из деревень Дубровка, Томсино, Совращено, Новоселье, Залосемье, Карпино, Горнея.

8 и 22 октября (2-й и 4-й четверг) в график вывоза включены Уклеино, Старицы, Сутоки, Гритьково, Ашково, Лойно, Зародище, Жеглово, Лопатово, Галузино, Стояки, Ткачи и поселок Идрица.

9 и 23 октября (2-я и 4-я пятница) вывоз отходов будет осуществляться в деревнях Долосцы, Питюли, Осыно, Ковалевка, Чернея, Горбуны, Прасни, Рудня, Сутоки, Песчанка, Красиково.

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